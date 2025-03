Volley C/F, Rainbow Crispiano: Jenny Bianco “Siamo in ripresa”

In casa Windor Rainbow Crispiano cresce l’attesa per la delicata sfida di sabato pomeriggio contro il San Cassiano. La squadra arriva pronta all’appuntamento, come conferma Jenny Bianco, schiacciatrice classe 1991: «Siamo partite bene in campionato, poi abbiamo avuto qualche difficoltà e cambi di ruolo, ma ora siamo in netta ripresa».

Una settimana intensa

La settimana di preparazione è stata impegnativa: «Ci siamo concentrate sui fondamentali e abbiamo studiato il San Cassiano. All’andata vincemmo 3-1, vogliamo ripetere quel risultato o, se possibile, fare ancora meglio».

L’avversario

Il San Cassiano occupa il nono posto in classifica e, secondo Bianco, «è una formazione competitiva e ben organizzata, con alcune atlete che conosciamo bene. Le squadre leccesi sono sempre pronte e temibili, ma noi daremo il massimo per portare a casa punti preziosi».

Un campionato equilibrato

La giocatrice descrive il campionato come «un girone abbastanza omogeneo, dove due o tre squadre hanno qualcosa in più, ma ogni partita è aperta e giocabile. Tutto può succedere». Sabato la Windor Rainbow Crispiano scenderà in campo con la voglia di confermare la crescita e puntare in alto.

