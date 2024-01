Volley C/F, prova di forza della Dinamo CAB Molfetta

Buona prova della Dinamo CAB Molfetta al Pala Panunzio dove, senza non troppe difficoltà, ha battuto le barlettane della Nelly Volley con un secco e senza appelli 3-0. Ed è proprio in questo modo che le ragazze di coach Marzocca mantengono invariata la propria posizione in classifica, a -1 dalla capolista Zest. Come sottolineato anche dal coach nel dopo gara, buone le prove di coloro che solitamente non partono nel sestetto titolare come Abbattista e Zakrajsek, brave a farsi trovare pronte al momento giusto.

La Dinamo CAB Molfetta cambia casa, ma non la sostanza del match che, nonostante i 26 punti di distacco tra le due compagini, si è rivelato combattuto, grazie ad un avvio non irreprensibile di Mastropasqua e compagne e alla grinta delle ospiti, guidate dall’ottima Lopopolo, top scorer del match con 15 punti.

Avvio con il freno a mano tirato per la squadra di casa, che concede spesso e volentieri l’errore alle barlettane e non è troppo incisiva in attacco, nonostante una Fracchiolla da subito in palla (5 punti in questo parziale, 11 in totale).

Nonostante i tanti errori però, il divario in campo appare netto, specie nella seconda metà del set, allorquando Parisi e compagne piazzano il primo importante parziale (19-13). Tale vantaggio le arancio lo gestiscono in maniera matura, fino al 25-18 che consegna alla Dinamo il primo set.

Secondo set pressoché identico nell’andatura, con una prima parte molto combattuta, che ha visto spesso le barlettane a contatto con la squadra di casa ed una seconda parte appannaggio della squadra allenata da coach Marzocca.

Questa volta però a salire in cattedra sono le centrali, Mastropasqua e Lazzizzera, che trascinano le arancio, nonostante i ben 9 punti su errore concessi dalla Dinamo. Il parziale di 25-17 fotografa al meglio la supremazia decisa ma non netta delle molfettesi, che si portano sul 2-0.

Il terzo set invece è completamente un’altra musica: la Dinamo praticamente smette di sbagliare (zero errori in questa fase del match), mentre Barletta, complice anche la stanchezza, cala vistosamente dal punto di vista fisico, e il Molfetta ne approfitta, mettendo subito le cose in chiaro. Dopo l’iniziale 3-3, si rivela devastante il parziale di 10-1 per la Dinamo CAB, che diventa 13-4 con l’importante apporto di Lazzizzera, Fracchiolla e della subentrata Cosentino.

Il set, usando un termine cestistico, entra ben presto in garbage time, permettendo alle ragazze di casa di chiudere rapidamente la contesa con un parziale di 25-8. C’è soddisfazione a fine gara nelle parole di alcune delle protagoniste, a partire da Antonella Mastropasqua che ha sottolineato come «L’obiettivo era acquisire maggiore sicurezza tra di noi ed è per questo che siamo scese in campo subito determinate per portare casa i tre punti».

Dello stesso parere anche Simona Lazzizzera che ha ribadito: «Sarà un proseguo di stagione intenso dove cercheremo in ogni modo di far bene».

Immancabile l’analisi puntuale di Coach Marzocca che a fine gara ha sottolineato «Abbiamo fatto una discreta gara, in un campo che non conoscevamo. Non sembrava di giocare in casa. Buone le prestazioni di Abbattista e Zakrajsek, come anche delle altre. Abbiamo sempre condotto il gioco senza mai soffrire più di tanto».

Dunque, tre punti importanti in una gara da non sbagliare per la Dinamo CAB Molfetta, che torna in seconda piazza e può guardare con più tranquillità alla trasferta di domenica 21 gennaio, allorquando Zakrajsek e compagne faranno visita alla Polis Volley Corato, alle ore 17:00 presso il Tensostatico Comunale di Corato.

Non inizia nel migliore dei modi il 2024 per i ragazzi della Serie D Dinamo che in casa rimediano una sconfitta al tiebreak dall’ASD Noha Volley & Sport. Presso la Palestrina del Pala Poli finisce 2-3 (18-25; 17-25; 27-25; 26-24; 10-15) un match combattutissimo in cui i ragazzi di coach d’Agostino sullo 0-2 sono riusciti a pareggiare i conti, per poi cedere agli avversari nell’ultimo set.

«È stata una gara difficile giocata quasi totalmente in sofferenza – ha affermato il coach – Nonostante un buon approccio in tutti i set, abbiamo subìto per quasi tutto il match un buon servizio avversario che, unito alle nostre solite disattenzioni in fase difensiva e alla discontinuità al servizio, non ci ha permesso di sfruttare i nostri punti di forza. Nel terzo set, grazie ad una reazione di rabbia e orgoglio dei ragazzi, siamo riusciti a rimontare uno svantaggio di 6 punti e sull’onda lunga della rimonta, anche a dominare il quarto set. Peccato per il tiebreak dove siamo calati proprio nella fase decisiva. Sicuramente – ha concluso – prendiamo quanto di buono fatto nei due set vinti e nella reazione di orgoglio che ci ha permesso di smuovere la classifica, ma resta il rimpianto di aver concesso gli altri set senza opporre la giusta grinta e cattiveria».

Sabato prossimo, 20 gennaio alle ore 18, i ragazzi della Serie D Dinamo se la vedranno con l’ASD Asem, in trasferta presso la Palestra dell’Istituto “Majorana” di Bari.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp