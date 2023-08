Volley C/F: Poker di conferme per la PM Potenza

Continua il lavoro di costruzione del roster 2023/23 della PM Gruppo Macchia Potenza in vista del prossimo campionato di Serie C femminile.

Il sestetto guidato da coach Marco Orlando e dalla vice Elena Ligrani sarà coadiuvato dagli assistenti Renzo Capece e da Gabriele Perna che ricoprirà anche da scoutman.

Dopo le conferme di Livia Di Camillo, Gabriella Verrastro e Giada Giacomino, è tempo di altre riconferme in casa rossoblù. Continueranno a vestire la casacca della PM Gruppo Macchia anche la schiacciatrice Giulia Todaro, classe 2006 con cui viene rinnovato il prestito dalla società Santa Maria di Potenza, e tre giovani prodotto del vivaio PM Volley e che si ritroveranno insieme in prima squadra per il terzo anno consecutivo: la centrale classe 2004 Loredana Molfese, il libero classe 2005 Anna Vaccaro e la schiacciatrice classe 2006 Francesca Palmisano.

Il roster è quasi completo e nei prossimi giorni verranno resi noti i nomi delle nuove giocatrici che andranno a rinforzare il gruppo a disposizione di coach Orlando, che sarà completato da altre giocatrici giovani e di talento sempre del vivaio rossoblù che nel corso degli ultimi anni si sono distinte nei campionati Under 14, Under 16 e Under 18.

Non è da escludere un colpo a sorpresa a ridosso della preparazione atletica che prenderà il via lunedì 28 agosto sotto lo sguardo attento di coach Orlando e dei suoi collaboratori.

