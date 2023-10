Volley C/F: PM Potenza torna da Bari con un pesante ko

Prima sconfitta esterna per la PM Gruppo Macchia Potenza, che torna da Bari con una pesante 3-0. Buon avvio di partita per le ragazze di coach Marco Orlando, che però devono fare i conti con l’ottima tenuta della padrone di casa che ribaltano il parziale e conducono il match fino a portarlo in porto.

Nel primo set ottima partenza per la PM Gruppo Macchia che si porta in avanti e conduce fino a metà parziale salvo poi vedere il ritorno della padrone di casa che rimontano e vanno a chiudere con un sereno 25-20.

Nel secondo parziale le Eagles continuano sulla scia del primo set e macinano subito punti pesanti trovando un ampio vantaggio che possono amministrare senza problemi fino al definitivo 25-13.

Nel terzo game la PM Gruppo Macchia torna in campo con maggiore cognizione e provano a riaprire il match, ne esce un parziale ricco di emozioni che viene prolungato ai vantaggi dove però le rossoblù devono cedere il passo per 28-26 che regala la vittoria alle baresi.

Adesso, testa al prossimo impegno: sabato 28 ottobre alla Caizzo verrà a far visita la Lavinia Group Trani.

