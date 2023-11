Volley C/F: PM Potenza sulla strada della capolista Bari

La PM Gruppo Macchia Potenza ritorna in campo dopo il 3-2 subìto in casa con Trani che ha portato in dote alla formazione rossoblù un punto utile a muovere la classifica e a dare fiducia.

Prima settimana tipo di lavoro per coach Stefano Zangheri che ha potuto approfondire la conoscenza con il roster e trasmettere nuovi concetti a Di Camillo e compagne. “Stiamo recuperando qualche infortunata e stiamo cercando di sistemare alcune cose – analizza il tecnico rossoblù -, per ora il tempo è stato poco, dobbiamo fare in fretta ma farlo bene sistemando alcune posizioni in campo; la squadra sta recependo quelle che sono le mie indicazioni, la settimana prosegue bene siamo sicuramente più pronti di sabato scorso”.

Sulla strada della PM Gruppo Macchia c’è l’Asem Bari, formazione a punteggio pieno e in testa al Girone A insieme a Zest Terlizzi e Citymoda Bari, impegno non semplice per le rossoblù: “Affrontiamo un avversario che è primo in classifica e che ha vinto tutte le gare da tre perdendo solo due set e soprattutto che ha un roster molto buono con diverse atlete di esperienza anche in categorie superiori. Sarà una partita dura – prosegue Zangheri -, però quello che ho chiesto anche prima della gara è di avere lo stesso atteggiamento di sabato scorso perchè è stata sicuramente la nota più positiva. Sono sicuro che daremo battaglia, poi il risultato non dipende solo da noi ma anche dall’avversario ma il nostro obiettivo è, allenamento dopo allenamento, e gara dopo gara, di dare tutto quello che abbiamo dal punto di vista tecnico ma anche motivazionale, sabato scorso l’ho visto e sono uscito deluso dal risultato ma contento della prestazione”. Palestra Maiorana di Bari alle 19:00 sotto la direzione di gara dei signori Panzarino e Peragine.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp