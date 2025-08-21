Volley C/F, Pm Potenza riparte tra conferme tecniche e novità societarie

La Pm Gruppo Macchia Potenza si prepara a vivere una nuova avventura sportiva nel campionato di Serie C campana 2025/26, dopo l’annata straordinaria che ha visto la formazione rossoblù, guidata da coach Marco Orlando e dalla direttrice tecnica Elena Ligrani, conquistare tutti i trofei regionali: campionato di Serie D, Coppa e Supercoppa Campania e Coppa Basilicata.

Formalizzata l’iscrizione, la società attende ora la composizione dei gironi per conoscere le avversarie della prossima stagione, mentre lavora alla costruzione del nuovo roster, in continuità con il gruppo che ha dominato l’ultimo campionato.

Sul fronte societario, confermata la presidenza di Michele Ligrani, affiancato dallo storico dirigente Luigi Larito, figura di riferimento per atlete e tecnici. Tra le novità, la nomina a vicepresidente dell’imprenditore Rocco Nella, mentre Elio Ricci assumerà il ruolo di direttore sportivo e team manager, oltre a collaborare attivamente alla gestione del club.

“Dopo i successi della passata stagione non sarà facile ripetersi – ha dichiarato il presidente Michele Ligrani – ma ci prepariamo a vivere un’annata intensa e ricca di emozioni. Ho riposto piena fiducia nelle figure che hanno contribuito al ritorno in Serie C e ai successi regionali”.

Con l’avvio della nuova stagione, la Pm Volley celebra il suo 44° anno di attività, un traguardo che testimonia la solidità di un progetto nato oltre quattro decenni fa. “La passione e l’impegno non mancano mai – ha aggiunto Ligrani – e con il passare degli anni aumentano anche gli stimoli e le sfide. Abbiamo deciso di allargare la nostra struttura societaria per consolidare il club, migliorare l’organizzazione e puntare, nei prossimi anni, a tornare sui palcoscenici nazionali”.

