Volley C/F: PM Potenza, ecco le prime tre riconfermate

Continua il lavoro di costruzione in casa PM Gruppo Macchia Potenza in vista del prossimo campionato di Serie C femminile. Dopo la conferma di Marco Orlando alla guida della prima squadra, con al suo fianco coach Elena Ligrani e i giovani assistenti Renzo Capece e Gabriele Perna, per il sodalizio caro al presidente Michele Ligrani è tempo di pensare al roster. La prima riconfermata è il capitano Livia Di Camillo, esperta schiacciatrice potentina classe 1992 che saprà guidare lo spogliatoio con la solita grinta e determinazione. E a proposito di grinta e carattere, continueranno in rossoblu anche l’universale Gabriella Verrastro, classe 1998, e il libero Giada Giacomino. classe 1997. Nei prossimi giorni altre conferme e nuovi arrivi selezionati dallo staff tecnico.

