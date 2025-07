Volley C/F, PM Potenza: confermato coach Marco Orlando

La PM Gruppo Macchia Potenza ha ufficializzato la conferma dell’allenatore Marco Orlando per la prossima stagione, che vedrà il club lucano nuovamente protagonista nel campionato di Serie C. La decisione, condivisa dalla società presieduta da Elena Ligrani, rappresenta il primo tassello di continuità dopo una stagione trionfale culminata con la conquista del campionato di Serie D, della Coppa Serie D e della Supercoppa Campania e Basilicata.

“Sono grato per la fiducia della società – ha dichiarato Marco Orlando –. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria, ricca di successi e momenti indimenticabili. Ora in Serie C ci attendono nuove sfide, che affronteremo con lo stesso spirito di sacrificio e determinazione”.

Per l’allenatore potentino si tratta di un ritorno nella categoria, già affrontata in passato con il sodalizio lucano nel girone pugliese. La programmazione per la prossima stagione è già cominciata con la definizione dello staff tecnico e del nuovo roster. Accanto alle riconferme delle protagoniste della passata annata, sono in arrivo nuovi innesti che verranno ufficializzati nei prossimi giorni.

“L’obiettivo è quello di allestire una squadra competitiva e coesa, capace di entusiasmare il pubblico e onorare i colori della PM Macchia. Siamo pronti a lavorare sodo per dimostrare che anche la Basilicata può esprimere un volley di qualità”, ha concluso Orlando.

