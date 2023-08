Volley C/F: PM Potenza completa il roster con Svetlana Shapoval

Roster praticamente completo quello della PM Gruppo Macchia Potenza pronta a dare il via alla preparazione atletica in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie C.

Operazione dalla doppia valenza quella messa a segno dal sodalizio del presidente Michele Ligrani, che porta a Potenza una giovane atleta ucraina di prospetto. Ma va segnalato soprattutto il risvolto umano e sociale di questo innesto che dà la possibilità a Svetlana Shapoval, centrale classe 2004, di lasciare la zona di guerra che vede coinvolta l’Ucraina e la possibilità di crescere e maturare in Italia, cominciando da Potenza. Il suo arrivo ha messo subito in moto una catena di contatti per dare sostegno e supporto a Svetlana.

Dal punto di vista sportivo, la Shapoval ha esperienze a Dnipro, sua città natale, mentre lo scorso anno ha giocato in Repubblica Ceca. Arriva alla PM Volley per garantire a coach Marco Orlando diverse soluzioni al centro e a muro data anche la struttura fisica importante. Nei prossimi giorni la formazione di Serie C è pronta per l’avvio della preparazione che sarà preceduta dalle visite mediche di rito fissate per martedì 29 agosto e da una riunione tecnica mercoledì 30 agosto.

