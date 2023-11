Volley C/F: PM Potenza a Corato, ‘È arrivato il momento di vincere’

La PM Gruppo Macchia Potenza è impegnata domenica pomeriggio a Corato per la settima giornata. Gara che può sembrare alla portata per le rossoblù di coach Stefano Zangheri con un avversario che oggi si trova a quota 6 punti in classifica.

”Come tutte le partite e fino alla fine del campionato – dichiara il tecnico rossoblù alla vigilia -, saranno importanti per centrare l’obiettivo salvezza; incontriamo una squadra che ha vinto le ultime due partite e che nelle prime giornate aveva incontrato le prime quattro della classifica, quindi si trova in una posizione di classifica non veritiera. Corato è una squadra abbastanza giovane, spiccano le individualità della schiacciatrice e della centrale”.

Coach Zangheri fissa anche l’obiettivo per la gara e non va per il sottile, è il momento di trovare la prima vittoria: “E’ una gara da affrontare con il massimo delle determinazione, alcune volte ci riusciamo, altre no; la nostra idea rimane sempre quella di dare il tutto, ma è arrivato il momento di vincere la prima gara, saremo combattivi come sempre per cercare di portare a casa almeno due punti”, conclude.

L’appuntamento per gli appassionati è per domenica 26 novembre alle 17 presso il tensostatico di Corato sotto la direzione di gara dei signori Rossini e Palombella.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp