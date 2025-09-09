Volley C/F, Pm Gruppo Macchia Potenza si assicura Chiara Naimoli

La Pm Gruppo Macchia Potenza rafforza il reparto centrale con l’arrivo di Chiara Naimoli, giocatrice campana classe 1986, chiamata a mettere la sua esperienza al servizio della squadra in vista della nuova stagione di Serie C.

Centrale di 183 cm, Naimoli ha alle spalle una lunga carriera tra Serie D e Serie C, iniziata con la Pallavolo Eboli e proseguita con la Fortitudo Campagna e la Polisportiva Capaccio-Paestum, con cui ha festeggiato la promozione dopo la vittoria del campionato di Serie D. Nell’ultima stagione ha militato nella Battipagliese, confermandosi elemento affidabile ed esperto.

“L’entusiasmo e la passione per la pallavolo mi accompagnano da sempre e, come ogni nuovo inizio, sono molto curiosa ed emozionata. Sono felice di intraprendere questa esperienza tra una regione e l’altra; non faccio mistero di essere da sempre innamorata della Basilicata, una terra vera e trasparente”, ha dichiarato la nuova centrale rossoblù.

Naimoli si aggiunge a un gruppo affiatato che comprende anche Giorgia Casale e i nuovi innesti in via di presentazione. “Spero di entrare a far parte di una squadra determinata e unita verso lo stesso obiettivo. Confido di poter dare il mio contributo e di essere all’altezza della nuova sfida, in linea con gli ottimi risultati della scorsa stagione”, ha aggiunto la giocatrice.

Una scelta fortemente voluta da coach Marco Orlando, che potrà contare su una pedina di esperienza capace di alzare il livello tecnico e stimolare la crescita del roster.

