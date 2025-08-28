Volley C/F, PM Gruppo Macchia Potenza riparte da capitan Livia Di Camillo

La PM Gruppo Macchia Potenza lavora senza sosta per preparare la nuova stagione di Serie C campana 2025/26. Dopo la conferma in panchina di coach Marco Orlando, protagonista della cavalcata vincente dello scorso anno culminata con ben quattro trofei (campionato, due coppe regionali e Supercoppa Campania) il club rossoblù inizia a delineare il roster.

Il gruppo sarà in gran parte confermato, con alcuni innesti mirati per consolidare la squadra in vista della nuova categoria. La prima conferma riguarda il capitano Livia Di Camillo, simbolo della squadra e punto di riferimento per le compagne, che vestirà ancora la maglia rossoblù.

“Sono pronta per questa nuova avventura dopo la promozione dello scorso anno – ha dichiarato la schiacciatrice –. Veniamo da una stagione straordinaria, ricca di soddisfazioni e di emozioni. Ora ci aspetta una Serie C molto competitiva, ma siamo consapevoli della forza del gruppo”.

Il capitano guarda già al futuro: “Ripartiamo con il massimo impegno. Sarà una stagione non facile, ma abbiamo voglia di fare il massimo. Il roster è confermato con qualche innesto, non vediamo l’ora di cominciare e affrontare al meglio questa nuova sfida”.

La preparazione atletica prenderà il via ufficialmente la prossima settimana, mentre il debutto in campionato è fissato per il weekend del 26-27 ottobre.

