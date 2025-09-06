Volley C/F, Pm Gruppo Macchia Potenza: rinnova Giulia Todaro

La Pm Gruppo Macchia Potenza prosegue l’allestimento del roster in vista del prossimo campionato di Serie C femminile, al via nel girone campano. In attesa del raduno e del primo allenamento in programma martedì 9 settembre, la società rossoblù annuncia il rinnovo della giovane schiacciatrice Giulia Todaro, già protagonista nelle ultime stagioni in Serie C con la maglia potentina.

“Sono curiosa ed entusiasta di affrontare il campionato in Campania – ha dichiarato Todaro –. Con impegno, serietà e disciplina potremo toglierci delle soddisfazioni. La coesione del gruppo e la guida del nostro allenatore saranno i pilastri del nostro percorso sportivo e di crescita personale”.

Todaro è stata una delle protagoniste della scorsa annata record e sarà ancora parte del progetto tecnico rossoblù. Parallelamente, la società sta avviando la stagione del settore giovanile: lunedì alle 19, presso la Palestra La Vista di Potenza, è previsto l’open day per i corsi destinati a bambine e ragazze dai 5 ai 18 anni.

Il vivaio potrà contare anche su una vetrina di prestigio: l’Under 16 della Pm Volley parteciperà infatti alla seconda edizione del torneo Pink Gen, inserito nel progetto Sportability 2.0 promosso dalla Provincia di Salerno e sostenuto dall’Unione Province d’Italia, con l’organizzazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, della società US Poseidon 1958 e il supporto di Volley Agropoli.

La manifestazione, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre a Capaccio-Paestum-Agropoli, vedrà la partecipazione di nove squadre Under 16 provenienti da tutta Italia, tra cui le giovanili di Akademia Sant’Anna Messina, Bartoccini MC Restauri School Volley Perugia, Granda Volley Cuneo, Tenaglia Abruzzo Altino Volley, Volley Modena e Pallavolo Bologna, oltre a una selezione campana e una rappresentativa cilentana.

A rendere speciale l’evento sarà la presenza della madrina d’eccezione Monica De Gennaro, libero della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e della Nazionale Italiana, considerata una delle leggende della pallavolo moderna.

