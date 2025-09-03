3 Settembre 2025

Da sx: Maria Concetta Lopardo e Bianca Cataldo

Volley C/F, Pm Gruppo Macchia Potenza: confermate Lopardo e Cataldo

Redazione 3 Settembre 2025
Prosegue la costruzione del roster della Pm Gruppo Macchia Potenza, che si prepara a tornare protagonista in Serie C femminile, questa volta nel girone pugliese. Alla guida della formazione rossoblù ci sarà ancora coach Marco Orlando, pronto a ripartire da conferme importanti.

In attacco resta la schiacciatrice Maria Concetta Lopardo, già protagonista delle ultime stagioni e parte del gruppo che lo scorso anno ha conquistato un poker di successi tra Basilicata e Campania. “Lo scorso anno è stato ricco di emozioni e di crescita, ogni vittoria ci ha reso più forti come squadra e come atlete. È stato un anno indimenticabile. Ora ci attende una categoria diversa e di maggiore livello, ma sono sicura che affronteremo la sfida con determinazione e motivazione” ha commentato.

Conferma anche in cabina di regia per la palleggiatrice campana Bianca Cataldo, atleta di esperienza e conoscitrice della realtà campana. “Dopo aver vinto praticamente tutto l’anno scorso, l’entusiasmo è ancora alto. Credo nelle mie compagne e nel mio allenatore, quindi far bene è d’obbligo. Voglio dare ancora di più per contribuire agli obiettivi della società” ha dichiarato.

La Pm Gruppo Macchia Potenza, reduce da una stagione trionfale con successi in Serie D, Coppa Basilicata, Coppa e Supercoppa Campania, punta ora a confermarsi in un campionato di livello superiore. La squadra si arricchisce di conferme, ma anche di nuovi innesti in vista del raduno previsto per la prossima settimana, che darà ufficialmente il via alla stagione 2025/26.

