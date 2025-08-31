Volley C/F, Pm Gruppo Macchia Potenza: confermata Valeria Restaino

La Pm Gruppo Macchia Potenza continua a costruire il roster per la nuova stagione di Serie C, che vedrà la formazione rossoblù impegnata nel girone campano. Dopo i rinnovi di Livia Di Camillo e Antonella Micca, arriva anche la conferma della centrale Valeria Restaino, tra le protagoniste dei successi della scorsa annata.

Per coach Marco Orlando si tratta di una pedina importante, capace di offrire soluzioni multiple: Restaino può infatti essere schierata sia nel ruolo di centrale che come opposto.

La giocatrice, pronta a rimettersi in gioco nella nuova categoria, ha dichiarato: “Quest’anno rappresenta una bella sfida per il nostro gruppo. Lavoreremo al meglio affinché il campionato non ci riservi sorprese; ripartire con l’entusiasmo ereditato dalla scorsa stagione sarà una marcia in più, anche se sappiamo che le avversarie non ci renderanno il gioco facile”.

Unione e spirito di squadra restano i punti di forza della Pm Gruppo Macchia Potenza: “Siamo un gruppo forte e l’esperienza dello scorso anno ci ha insegnato che possiamo fare meglio, divertendoci insieme. Conto sulle mie compagne e sull’allenatore, non vedo l’ora di rimettermi a lavoro”, ha aggiunto Restaino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author