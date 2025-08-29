Volley C/F, Pm Gruppo Macchia Potenza: conferma Antonella Micca

Prosegue la costruzione del roster della Pm Gruppo Macchia Potenza in vista della stagione 2025/26, che vedrà il club rossoblù ai nastri di partenza del campionato di Serie C femminile campana. Dopo l’importante permanenza di capitan Livia Di Camillo, arriva un’altra conferma di grande valore: vestirà ancora la maglia della Pm Volley il libero Antonella Micca.

Giocatrice di grande esperienza, con un passato anche in Serie A2, Micca rappresenta una certezza in campo e un punto di riferimento per il gruppo, oltre che una guida per le più giovani, pronte ad apprendere da lei i segreti del mestiere.

“Sono felicissima di far parte ancora di questo gruppo – ha dichiarato Antonella Micca – ma soprattutto sono contenta ed entusiasta dopo l’ottimo percorso dello scorso anno che ci ha visto trionfare in quattro competizioni. Non vedo l’ora di ripartire e tornare in campo, anche se c’è un po’ di incognita per il nuovo campionato che non conosciamo. Da parte mia e delle mie compagne c’è sicuramente la voglia di fare bene”.

Elemento esperto e di sicuro affidamento per coach Marco Orlando, Micca garantisce solidità e qualità in un ruolo chiave. E aggiunge con un sorriso: “Nonostante l’esperienza e l’età, ogni nuovo campionato è come se fosse il primo. Sono ritornata in campo con tanto entusiasmo e non vedo l’ora di ricominciare”.

