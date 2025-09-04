Volley C/F, Pm Gruppo Macchia Potenza: completato lo staff tecnico

La Pm Gruppo Macchia Potenza Volley ha completato lo staff tecnico che affiancherà coach Marco Orlando nella prossima stagione di Serie C femminile campana.

Il ruolo di vice allenatore sarà ricoperto da Gabriele Perna, di ritorno in rossoblù dopo le ultime esperienze in Serie C pugliese. “Sono molto contento di poter tornare a lavorare con questo gruppo, ritrovare squadra e staff è motivo di orgoglio e un’occasione importante di crescita” ha dichiarato Perna.

Promozione invece per Francesca Telesca, che dal settore giovanile approda nello staff della prima squadra: “Sono felice di affiancare coach Orlando, un punto di riferimento per me. Spero di contribuire a creare un ambiente positivo dove le ragazze possano crescere e migliorare”.

Completa lo staff la preparatrice atletica Annaluce Ostuni, professionista di lunga esperienza con numerosi titoli regionali giovanili.

La squadra si ritroverà la prossima settimana per l’avvio della preparazione atletica: i primi allenamenti sono previsti da martedì, in vista dell’esordio in campionato nel week-end del 25-26 ottobre.

La direzione tecnica del club resta affidata a Elena Ligrani, che coordina non solo la prima squadra ma anche l’intero settore giovanile, fiore all’occhiello della società, impegnato in tutti i campionati di categoria dall’S3 fino all’Under 18. Tra i risultati più recenti spiccano il titolo regionale Under 18, l’argento Under 16, oltre al titolo in Seconda Divisione giovani e al secondo posto in Prima Divisione con una squadra interamente Under.

In questo percorso di valorizzazione, la società ha organizzato un open day lunedì 8 settembre alle 19:00 presso la palestra La Vista di Potenza, rivolto a bambine e ragazze dai 5 ai 18 anni interessate a provare la pallavolo insieme ai tecnici della Pm Volley.

