Volley C/F, passo indietro Dinamo Molfetta: ko casalingo con Corato

La Dinamo CAB Molfetta incassa una pesante sconfitta tra le mura amiche del PalaPoli, cedendo per 0-3 alla Polis Volley Corato in un match cruciale per la corsa salvezza. Una battuta d’arresto che rappresenta un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, dove nonostante i risultati negativi erano emersi sprazzi di buon gioco e determinazione.

Il primo set si apre all’insegna dell’equilibrio, con continui botta e risposta tra le due formazioni. Le ospiti partono forte, ma la Dinamo risponde con i colpi di Gambardella e Lazzizzera. Le molfettesi inseguono, recuperano più volte lo svantaggio fino al 19-19, ma nel finale il Corato piazza il break decisivo, chiudendo 21-25.

Nel secondo set le padrone di casa appaiono deconcentrate e commettono molti errori. Dopo un inizio equilibrato, le ospiti allungano fino all’8-14, mettendo in evidenza i limiti della Dinamo. I tentativi di rimonta con Gentile e Lazzizzera non bastano, e il Corato chiude anche il secondo parziale 18-25.

Nel terzo set arriva l’unico vantaggio della Dinamo sul 5-3, grazie a Tsiouma e Lazzizzera, ma è un fuoco di paglia. Le ospiti riprendono il comando e, dopo una breve fase di equilibrio, chiudono la partita sul 18-25 portando a casa un netto 0-3.

Le parole del tecnico

Al termine della partita coach D’Agostino non ha nascosto la delusione: «Abbiamo approcciato male la gara, servendo con superficialità e senza mai entrare davvero in partita. Tanti errori al servizio e poca attenzione nei momenti chiave hanno permesso al Corato di imporre il proprio gioco senza difficoltà».

DINAMO CAB MOLFETTA – POLIS VOLLEY CORATO 0-3

(21-25; 18-25; 18-25)

Dinamo CAB Molfetta: Mollica (palleggiatrice), Tsiouma (opposta), Lazzizzera/Gambardella (centrali), Binetti/Gentile (schiacciatrici), De Palma (libero). All. D’Agostino.

Polis Volley Corato: Galasso (palleggiatrice), Fumarola (opposta), Carenza/Lo Basso (centrali), Guerra/Lopopolo (schiacciatrici), Berardi (libero). All. D’Oria.

La Prima Divisione maschile brilla

Se la formazione femminile ha deluso, la Prima Divisione maschile della Dinamo CAB Molfetta continua la sua marcia trionfale. I ragazzi di coach Franco De Florio hanno superato senza difficoltà la Florigel Andria per 3-0 (25-21; 25-13; 25-11), confermandosi in vetta alla classifica con 44 punti.

L’analisi di coach De Florio – «Affrontavamo una squadra temibile come l’Andria, che già all’andata ci aveva messo alla prova e ci aveva fatto capire di poter essere protagonisti in questo campionato. Oggi abbiamo confermato tutto il nostro valore. Giocare sul campo centrale del PalaPoli ci ha ulteriormente motivati e il risultato lo dimostra: una grande vittoria per 3-0».

