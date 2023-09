Volley C/F: Partita ufficialmente la stagione della PM Potenza

E’ partita ufficialmente giovedì la stagione 2023/24 della PM Gruppo Macchia Potenza in vista del prossimo campionato di Serie C. Preparazione iniziata sotto lo sguardo attendo dei tecnici Marco Orlando, Renzo Capece e Gabriele Perna, agli ordini del neo preparatore atletico della PM Gruppo Macchia, Luca Tomasiello, laureato in scienze motorie e preparatore di atletica leggera, istruttore e personal trainer e giudice di atletica leggera a livello regionale e nazionale.

“La preparazione è importante e fondamentale per sfruttare il corpo al massimo delle potenzialità – dichiara Tomasiello -. Lavoreremo su velocità e potenziamento per prevenire infortuni. Sono onorato di fare parte di questa società e di questo staff, farò del mio meglio per perseguire gli obiettivi richiesti, sicuramente lavoreremo seriamente perchè se andiamo a preparare bene il fisico delle ragazze potranno esprimere al meglio le proprie potenzialità nelle fasi di gioco”. Già dai primi giorni, capitan Livia Di Camillo e tutto il gruppo hanno seguito le indicazioni e rispondendo alle sollecitazioni del preparatore e di coach Marco Orlando.

