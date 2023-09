Volley C/F: Marilena Fracchiolla torna alla Dinamo CAB Molfetta

Il roster della Dinamo CAB Molfetta prende sempre più forma. La società arancio ha annunciato che dalla stagione 2023/2024 si avvarrà delle prestazioni di Marilena Fracchiolla, per la quale si tratta di un gradito ritorno alla Dinamo dopo la stagione 2020/2021.

Molfettese di 184 centimetri, classe 1992, Fracchiolla ricopre il ruolo di opposto. Esperienza, entusiasmo e tanta determinazione: sono qualità importanti che il nuovo innesto della Dinamo porta con sé. Come già sottolineato, si tratta di un gradito ritorno complice un ambiente particolarmente apprezzato proprio dall’atleta molfettese.

Per quanto riguarda le esperienze pregresse, oltre a quella con la maglia della Dinamo in Serie C, Marilena Fracchiolla vanta un passato con la Primadonna Bari in B2 nella stagione 2021/2022 e con il Cerignola, sempre in B2, nella stagione 2022/2023.

Tanta la voglia di iniziare la preparazione e mettersi alla prova. «Sono davvero molto contenta di essere tornata a Molfetta a rivestire la maglia della mia città – ha commentato il nuovo opposto della Dinamo – perché sono altrettanto sicura di trovare un ambiente fatto di compagne che come me si sacrificheranno per l’amore per questi colori , giocando seriamente e con determinazione. In questo modo riusciremo a raggiungere quelli che sono gli obiettivi prefissati dalla società, ovvero i playoff promozione. Ringrazio fortemente – ha concluso Marilena Fracchiolla – la dirigenza e lo staff tecnico per aver accolto questo mio ritorno in squadra a braccia aperte. Ricambierò tutto questo sul campo”.

