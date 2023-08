Volley C/F: Mari Difronzo resta all’Aurora Brindisi

Ancora un’importante conferma in casa Aurora Volley Brindisi. A pochi giorni dall’inizio della preparazione atletica, previsto per lunedì 28 agosto, coach Raffaele Capozziello potrà contare sull’esperienza e l’affidabilità in difesa del libero Mari Difronzo.

Attesa e meritata conferma per l’esperta giocatrice classe 1989 dopo il buon campionato disputato nella passata stagione caratterizzato da un buon rendimento in campo e dal notevole contributo sia in termini tecnici che di esperienza.

Ricordiamo che Maria “Mari” Difronzo, è stato uno dei primissimi acquisti del sodalizio biancazzurro nella passata stagione, ritornando a calcare i campi da gioco dopo qualche anno di inattività. Forse è proprio per riconoscenza nei confronti della società brindisina che l’esperta giocatrice ha rifiutato qualsiasi altra proposta proveniente dimostrando così il suo attaccamento alla maglia biancazzurra e la volontà di continuare a far parte di un progetto nel quale si sente fortemente coinvolta.

Messo a posto questo importantissimo tassello, la dirigenza adesso è al lavoro per assicurare allo staff tecnico le atlete necessarie al completamento del roster. A breve sarà ufficializzato l’ingaggio di un altro libero, con ogni probabilità un giovane prospetto di belle speranze, e due o tre giovanissime di talento che possano entrare nelle rotazioni.

In attesa degli ultimi arrivi le giocatrici e lo staff tecnico biancazzurro si raduneranno agli ordini di coach Capozziello lunedì 28 agosto presso lo stabilimento balneare Beach One di Brindisi per un primo contatto cui seguirà una sessione di allenamento in piscina.

