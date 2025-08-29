Volley C/F, la JV ufficializza il ritorno di Federica De Nicoló

Palleggiatrice classe 2007: “Sono entusiasta e pronta a dare tutto per la squadra”

La Joy Volley Femminile ufficializza il ritorno di Federica De Nicoló, palleggiatrice classe 2007. Il suo percorso pallavolistico è iniziato a soli sei anni con la New Volley Gioia, società in cui è rimasta fino ai dieci anni, prima di proseguire con la VolleyUp. La sua crescita è stata arricchita dalle esperienze a Putignano (tre stagioni) e ad Altamura (due stagioni), con cui ha raggiunto le fasi regionali.

A soli 14 anni è approdata stabilmente in prima squadra, entrando nel roster di Serie C della VolleyUp, dove ha maturato esperienza e personalità in un contesto competitivo.

Dopo anni di crescita lontano da casa, per la regista gioiese arriva il ritorno nella società in cui ha mosso i primi passi: “Sono entusiasta di essere tornata alla Joy Volley dopo tanti anni e sono pronta ad affrontare questa nuova stagione con grande impegno e grinta”, ha dichiarato De Nicoló.

Un innesto giovane, ma già esperto, capace di arricchire il reparto palleggiatori e portare entusiasmo ed energia in vista della prossima stagione sportiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author