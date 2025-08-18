Volley C/F, JV Gioia del Colle: Ivana Cazzetta rinforza la seconda linea

Esperienza, affidabilità e una forte voglia di mettersi alla prova: sono queste le qualità che la JV Femminile aggiunge al proprio organico con l’ingaggio di Ivana Cazzetta, libero classe 1996, originaria di Turi.

Atleta cresciuta interamente nel vivaio della squadra del proprio paese, Cazzetta ha compiuto un percorso lineare e ricco di tappe significative: dal settore giovanile alle tre stagioni in Serie B2, passando per una parentesi in Serie D e le ultime tre annate da protagonista in Serie C. Oggi, per lei, si apre un nuovo capitolo: la prima esperienza lontano da casa, accolta con entusiasmo e determinazione.

“Entrare a far parte della Joy Volley è per me un’opportunità importante ringrazio la società per la fiducia e sono pronta a mettermi al servizio della squadra. Sotto la guida del nostro staff tecnico, con impegno, costanza e spirito di gruppo, sono certa che potremo toglierci belle soddisfazioni nella prossima stagione”, afferma Ivana Cazzetta.

Con il suo arrivo, la JV Femminile si assicura una pedina fondamentale per il reparto difensivo: un libero dal rendimento costante, forte senso tattico e solida esperienza nelle categorie nazionali, pronto a mettere in campo tutta la propria grinta per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author