18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Ivana Cazzetta

Volley C/F, JV Gioia del Colle: Ivana Cazzetta rinforza la seconda linea

Redazione 18 Agosto 2025
centered image

Esperienza, affidabilità e una forte voglia di mettersi alla prova: sono queste le qualità che la JV Femminile aggiunge al proprio organico con l’ingaggio di Ivana Cazzetta, libero classe 1996, originaria di Turi.

Atleta cresciuta interamente nel vivaio della squadra del proprio paese, Cazzetta ha compiuto un percorso lineare e ricco di tappe significative: dal settore giovanile alle tre stagioni in Serie B2, passando per una parentesi in Serie D e le ultime tre annate da protagonista in Serie C. Oggi, per lei, si apre un nuovo capitolo: la prima esperienza lontano da casa, accolta con entusiasmo e determinazione.

“Entrare a far parte della Joy Volley è per me un’opportunità importante ringrazio la società per la fiducia e sono pronta a mettermi al servizio della squadra. Sotto la guida del nostro staff tecnico, con impegno, costanza e spirito di gruppo, sono certa che potremo toglierci belle soddisfazioni nella prossima stagione”, afferma Ivana Cazzetta.

Con il suo arrivo, la JV Femminile si assicura una pedina fondamentale per il reparto difensivo: un libero dal rendimento costante, forte senso tattico e solida esperienza nelle categorie nazionali, pronto a mettere in campo tutta la propria grinta per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Volley, Psa Matera iscritta ai tornei maschili e femminili

18 Agosto 2025 Roberto Chito

Volley, l’Italia U21 femminile del barese Nino Gagliardi è oro mondiale

17 Agosto 2025 Flavio Insalata

Volley B1/F, Zero5 Castellana, staff tecnico completo con Giannuzzi e Catalano

17 Agosto 2025 Redazione

Volley C/M, Vibrotek: confermato il capitano Roberto Ruggiero

15 Agosto 2025 Redazione

Volley B1/F, Star Bisceglie: Scuderi e D’Addiego chiudono il mercato

15 Agosto 2025 Redazione

Volley B1/F, Zero5 Castellana: confermati i tecnici Milano e D’Aprile

12 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Virtus Francavilla, tutto fatto per Maletic all’Acireale: martedì la firma

18 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Israele fuori dalla Fiera del Levante: i baresi dicono sì

18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Movida oltre la mezzanotte a Bari? Petruzzelli apre: “Ma creiamo equilibrio con residenti”

18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio
polizia

Potenza, nel ponte di Ferragosto 346 persone controllate e 43 violazioni sanzionate dalla Polizia

18 Agosto 2025 Michael Logrippo