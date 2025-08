Volley C/F: Joy Volley, Michele Ironico confermato alla guida tecnica

La Joy Volley Femminile conferma ufficialmente Michele Ironico nel ruolo di head coach per la stagione 2025/2026. Una scelta di continuità tecnica e identitaria che consolida il progetto sportivo della New Volley Gioia e rafforza il legame con un allenatore di riferimento per l’ambiente biancorosso.

Il percorso di Ironico nel mondo della pallavolo ha avuto inizio proprio nella società gioiese, dove ha maturato dodici stagioni consecutive in panchina, conquistando una promozione in Serie C e due finali playoff per l’accesso alla Serie B2. Successivamente ha arricchito la sua esperienza tecnica in diversi contesti del panorama pallavolistico pugliese.

Alla guida della Sideout Castellana Grotte ha centrato la promozione in Serie D, mentre con la Primadonna Volley Bari ha disputato tre stagioni ottenendo due accessi ai playoff. I risultati non sono mancati neppure con il Volley Castellaneta, dove in quattro anni ha conquistato una promozione in B2 e una Coppa Puglia. Più di recente ha allenato l’Academy Volley Gioia per tre stagioni, raggiungendo nuovamente i playoff.

Con la nuova stagione alle porte, Ironico si appresta a vivere il suo 15º campionato in Serie C, portando con sé un importante bagaglio di esperienza e risultati.

“Desidero ringraziare il presidente e la società per la fiducia. È un onore guidare ancora questa squadra nel campionato di Serie C. La stagione sarà impegnativa, ma crediamo nel valore del gruppo che abbiamo costruito. Con lavoro, spirito di sacrificio e unità, possiamo affrontare ogni sfida al meglio”, ha dichiarato il tecnico.

La Joy Volley Femminile riparte dunque da una figura esperta e profondamente legata alla società, pronta a vivere un’altra stagione da protagonista nel massimo campionato regionale.

