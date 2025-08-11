11 Agosto 2025

Federica Tassi

Volley C/F, Joy Volley: Federica Tassi resta in posto 2

Redazione 11 Agosto 2025
Prosegue la costruzione del roster della Joy Volley Femminile in vista del prossimo campionato di Serie C. Dopo le conferme dello staff tecnico e del direttore sportivo, il primo tassello ufficiale della squadra è Federica Tassi, opposta classe 2000.

Per l’atleta si tratta di una scelta di continuità: nella scorsa stagione ha vestito la maglia biancorossa, distinguendosi per solidità e personalità. In precedenza aveva vissuto un’ottima annata con la Revolution Turi, culminata con il raggiungimento dei playoff promozione in Serie B2.

La sua permanenza rappresenta un segnale chiaro di fiducia nel progetto e di ambizione per il futuro. «Quest’anno ho scelto di riconfermare la mia presenza in casa Joy Volley sia perché il progetto presentatomi mi è sembrato molto valido, con un roster competitivo e completo con cui, a parer mio, ci si può togliere qualche soddisfazione in più, sia perché ormai Gioia è sinonimo di famiglia. Dirigenza, compagne di squadra e staff tecnico rappresentano per me un punto di riferimento: a loro sono molto legata e nutro piena fiducia», ha dichiarato Tassi.

