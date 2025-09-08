Volley C/F, Giorgia Casale nuovo libero della Pm Gruppo Macchia Potenza

Nuovo innesto per la Pm Gruppo Macchia Potenza, che ufficializza l’ingaggio del libero Giorgia Casale, proveniente dalla Battipagliese. Classe 1998, originaria di Sala Consilina, Casale è un profilo di esperienza per la Serie C, in grado di garantire solidità in seconda linea e, all’occorrenza, di ricoprire anche ruoli offensivi.

L’arrivo della giocatrice è stato fortemente voluto da coach Marco Orlando e dalla direttrice tecnica Elena Ligrani, che hanno puntato su di lei per completare un roster già competitivo.

“Abbiamo trovato subito un’intesa sia sull’impegno che richiede un campionato di Serie C, sia sulla professionalità che serve da parte delle giocatrici e dello staff – dichiara Casale -. Ho seguito da lontano la Pm Volley lo scorso anno, e non vedo l’ora di dare il mio contributo a un gruppo che ha già dimostrato compattezza e qualità”.

La nuova rossoblù non nasconde gli obiettivi personali e di squadra: “Punto a crescere e a offrire il massimo apporto, perché il campionato è impegnativo ma potremo toglierci belle soddisfazioni. Il gruppo è valido e non vedo l’ora di iniziare”.

Casale conosce bene l’ambiente lucano, avendo disputato da avversaria alcune amichevoli con la sua ex società e militato nelle giovanili in Basilicata. “Ho già giocato insieme a Bianca Cataldo due stagioni fa e con lei ci siamo spesso aggiornate sui nostri campionati. Entrare in questo spogliatoio è per me motivo di grande entusiasmo”.

Per la giocatrice campana, l’approdo a Potenza ha anche un significato speciale: poter giocare al fianco del suo idolo Antonella Micca. “Quando difendeva i colori della Puntotel Sala Consilina, io ero una ragazzina raccattapalle. Condividere il campo con lei è davvero la realizzazione di un sogno”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author