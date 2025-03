Volley C/F, Frascolla Taranto: Di Sabato, “Fasano? Temo solo noi stessi”

Una sconfitta netta e inattesa quella rimediata dalla Frascolla Taranto sabato scorso a Castellana. A commentarla è il giovane atleta classe 2005 Nunzio Di Sabato: «C’è poco da dire, non siamo mai entrati mai in partita. Peccato, perché era una gara alla nostra portata».

In vista del prossimo impegno interno con il Fasano, la squadra sta intensificando il lavoro sull’aspetto mentale: «Dobbiamo sbagliare il meno possibile e affrontare ogni match con determinazione».

Sul prossimo avversario, Di Sabato non ha dubbi: «Fasano è una bella squadra, poco sopra di noi in classifica. Ma se giochiamo come sappiamo, possiamo fare bene. L’unica cosa che temo siamo noi stessi».

Ora inizia il rush finale con le ultime quattro partite della stagione: «Vogliamo scalare almeno una posizione per affrontare al meglio i playout. Fasano e Ruffano sono gare alla nostra portata, poi ci aspettano due trasferte durissime con Casarano e Polignano».

