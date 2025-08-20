Volley C/F, energia e determinazione sotto rete: Calzolaio firma con la JV

La JV Femminile ufficializza l’ingaggio di Giulia Calzolaio, centrale nata nel 2003 e originaria di Sannicandro di Bari, che andrà a rinforzare il roster a disposizione di coach Michele Ironico per la stagione sportiva ormai alle porte.

Cresciuta pallavolisticamente nella Lion’s Volley Peuceta, Calzolaio ha successivamente maturato importanti esperienze nel settore giovanile del Volley Modugno, prima di compiere il salto tra i campionati senior. Dopo un anno in Serie D con l’Asem, la giocatrice pugliese ha disputato una stagione di Serie C con l’Academy Volley Gioia, tappa fondamentale nella sua crescita tecnica e personale. Negli ultimi due campionati ha vestito la maglia del Pianeta Sport Bitetto in Serie D, consolidando le proprie capacità e dimostrando costanza, determinazione e spirito di sacrificio.

Con entusiasmo e determinazione, Giulia ha scelto di intraprendere una nuova sfida con la JV Femminile, convinta dalla solidità del progetto e dall’ambiente ambizioso che contraddistingue la società biancorossa: «Ho trovato una realtà energica, determinata e con obiettivi chiari. Voglio crescere ancora, migliorarmi e dare il massimo per questa squadra, dentro e fuori dal campo. Sono pronta a mettermi in gioco con tanta grinta e motivazione».

L’arrivo di Giulia Calzolaio rappresenta un ulteriore tassello di qualità per il roster guidato da coach Michele Ironico, che potrà contare su una giovane atleta motivata e con grande margine di crescita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author