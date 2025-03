Volley C/F: dopo la seconda vittoria di fila, Turi ospita Ruffano

L’Arrè Formaggi Turi conquista la seconda vittoria consecutiva superando Pallavolo Fasano per 3-1 nella 15ª giornata del girone B. Un successo prezioso che permette ai biancoazzurri di mantenersi nel gruppo in corsa per i play-off, salendo a 25 punti.

I ragazzi di mister Difino dominano il match in quasi tutti i fondamentali, costringendo i padroni di casa a inseguire per gran parte della gara. Dopo due set controllati senza particolari difficoltà (18-25, 16-25), nel terzo parziale Fasano reagisce e, sfruttando un calo degli ospiti, accorcia le distanze vincendo 25-22. Il quarto set si decide grazie al servizio incisivo del Turi, che piazza il break decisivo e chiude i conti sul 19-25.

Prossimo turno: sfida casalinga contro Ruffano

Sabato 15 marzo, alle 18:30, il Turi tornerà in campo al Palazzetto di via Cisterna, ospitando il Ruffano, fanalino di coda del girone. Un’occasione da sfruttare per proseguire la scalata in classifica.

Classifica Girone B

1. Casarano 40

2. Polignano* 32

3. Tricase 26

4. Turi* e Squinzano 25

5. Galatina 24

6. Mottola 20

7. Fasano 16

8. Materdomini Castellana* e Taranto 7

9. Ruffano* 3

(* turno di riposo osservato)

