Volley C/F: dopo aver travolto Molfetta, Turi sfida Corato

Un dominio assoluto. La Farmacia Mastrolonardo Turi ha regolato senza difficoltà la Dinamo CAB Molfetta con un secco 3-0 (25-12, 25-15, 25-14) nella quarta giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie C femminile. Una partita mai in discussione, che ha visto le ragazze di Francesco Savino imporsi con autorità e rafforzare il quinto posto in classifica, complice anche la contemporanea sconfitta dell’Amatori Bari, ora scavalcato dal Trani.

Match a senso unico, spazio al turnover

Nel Palazzetto di via Cisterna, il Turi è partito subito forte, prendendo il largo sin dalle prime battute. Mister Savino, affiancato dal secondo Henry Rodriguez, ha schierato il sestetto titolare con Francesca Pellegrini in regia, Paola Schena opposta, Alejandra Rodriguez e Angelica Tritto in banda, Francesca Cont e Maria Giulia Lippolis al centro, con Aurora Giannuzzi nel ruolo di libero.

Vista la netta superiorità, nel terzo set c’è stato spazio per un ampio turnover, con Sofia Coppi in campo per tutto il parziale, insieme agli ingressi di Rosita Sarcinella, Monica Marigliano e Stefania Cazzetta.

Domenica sfida insidiosa a Corato

Archiviato il successo, il Turi ora punta alla trasferta di Corato, in programma domenica 10 marzo alle ore 17 al Tensostatico locale. L’avversario, attualmente ottavo in classifica, è reduce da una sconfitta contro Cerignola, ma in casa ha dimostrato di saper mettere in difficoltà squadre di alta classifica. All’andata il Turi, avanti 2-0, si fece rimontare prima di chiudere 3-2, motivo in più per non abbassare la guardia. L’obiettivo è chiaro: tornare con un risultato positivo per continuare la corsa ai playoff.

Classifica aggiornata

Terlizzi 46, Capurso 44, Asem Bari 44, Cerignola 39, Farmacia Mastrolonardo Turi 33, Trani 30, Amatori Bari 29, Corato 23, Acquaviva 19, Don Milani Bari 19, Primadonna Bari 12, Molfetta 10, Barletta 6, Casamassima 3.

