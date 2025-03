Volley C/F, Dinamo Molfetta: trasferta decisiva con l’Amatori Bari

Sfida fondamentale per la Dinamo CAB Molfetta, che sabato 15 marzo alle ore 19 affronterà l’Amatori Volley Bari al Pala Carbonara in un match cruciale per la lotta salvezza. Il campionato entra nella fase più calda e ogni punto può fare la differenza per il mantenimento della categoria.

Dopo la buona prestazione contro il Cerignola, coach Fabio D’Agostino ha chiesto alla squadra di alzare il livello di concentrazione, consapevole delle difficoltà che il match contro le baresi può presentare. “Abbiamo davanti partite decisive e dobbiamo dare il massimo”, ha dichiarato Caterina De Ruvo, chiamata a sostituire l’infortunata Thania Tsiouma. “L’Amatori è una squadra ostica, dovremo tenere alta la concentrazione”, ha aggiunto.

Scontro sempre acceso

Il match con l’Amatori Volley è sempre stato caratterizzato da grande agonismo ed emozioni, come dimostrato anche all’andata, quando Molfetta si arrese per 1-3 nonostante un buon approccio alla gara. L’Amatori arriva alla sfida dopo la vittoria contro la Don Milani Volley, ma ha avuto un andamento altalenante in stagione, un fattore che potrebbe favorire la Dinamo.

Impegno anche per la Prima Divisione Maschile

Domenica 16 marzo alle ore 11, la Prima Divisione Maschile della Dinamo sarà impegnata in trasferta contro l’Union Volley Melficta Volley nella palestra S.M.S. “Buonarroti” di Giovinazzo.

