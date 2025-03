Volley C/F, Dinamo Molfetta: trasferta complicata a Turi

Dopo la pausa, la Serie C Nazionale Femminile riparte e la Dinamo CAB Molfetta si prepara ad affrontare una sfida impegnativa: sabato 1° marzo alle 18:30 le ragazze di coach Fabio D’Agostino saranno ospiti della Revolution Turi, quinta in classifica, al Palazzetto dello Sport di Turi.

Una gara difficile, ma fiducia nei progressi

La squadra molfettese arriva all’appuntamento con rinnovata fiducia, grazie ai segnali positivi emersi nelle ultime partite. La vittoria contro Barletta e la buona prestazione contro Zest Terlizzi hanno mostrato una Dinamo più concentrata e determinata, due elementi chiave per affrontare il finale di stagione con ambizione.

Le parole di Thania Tsiouma

A confermare la crescita della squadra è Thania Tsiouma, opposta della Dinamo: “La vittoria di Barletta ci ha dato fiducia e ha cambiato il nostro approccio alle partite. Contro Terlizzi abbiamo iniziato bene vincendo il primo set, poi loro hanno mostrato qualcosa in più. Ora dobbiamo mantenere alta la concentrazione, a partire dalla sfida contro il Turi”.

Anche la Prima Divisione Maschile in campo

Nel weekend scenderà in campo anche la Prima Divisione Maschile, reduce da un netto successo per 3-0 contro JD Volley San Nicandro. Sabato 1° marzo alle 17:30, la squadra affronterà in trasferta il Sammarco Pallavolo, presso la Palestra IISS “Giannone” di San Marco in Lamis.

