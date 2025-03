Volley C/F, Dinamo Molfetta: serve una reazione con la FLV Cerignola

Dimenticare l’ultima opaca prestazione e tornare a lottare con grinta e determinazione. Questo è l’obiettivo della Dinamo CAB Molfetta, che sabato 8 marzo alle ore 20:30 scenderà in campo al Pala Poli per affrontare la FLV Cerignola in un match che si preannuncia tutt’altro che semplice.

Dopo un avvio difficile in campionato, la formazione dauna ha trovato continuità inanellando una serie di successi importanti, compresa una vittoria al tie-break contro la capolista Zest, risalendo così in classifica. La Dinamo, dal canto suo, deve scrollarsi di dosso la sconfitta contro il Turi e scendere in campo con la giusta mentalità, senza lasciarsi condizionare dall’avversario.

Le parole di Claudia Gentile

“Sappiamo di dover sfruttare l’ultima sconfitta per migliorare ciò che non ha funzionato – ha dichiarato la giocatrice arancio Claudia Gentile nella consueta intervista pre-match – Dobbiamo mantenere alta la concentrazione, essere più incisive in attacco e lavorare meglio sui fondamentali. La chiave sarà rafforzare il legame di squadra, essenziale per affrontare i momenti difficili di questo campionato”.

Anche la Prima Divisione Maschile in campo domenica

Non solo la squadra femminile: domenica 9 marzo alle ore 11, presso la Palestrina del Pala Poli, toccherà alla Prima Divisione Maschile della Dinamo affrontare la JD Volley San Nicandro in un altro importante match casalingo

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author