Volley C/F, Dinamo Molfetta: sconfitta a testa alta con la Zest

Una partita dai due volti per la Dinamo CAB Molfetta, che cede in casa all’ASD Zest con il punteggio di 1-3 ma esce dal Pala Panunzio a testa alta. Le arancio di coach D’Agostino hanno infatti mostrato carattere e determinazione, riuscendo a vincere il primo set e a giocarsela fino all’ultimo nel quarto, prima di arrendersi alla maggiore esperienza e qualità tecnica delle avversarie.

Il match inizia con una Dinamo combattiva: dopo un avvio in salita (2-5 e 3-8), la squadra di casa reagisce con Tsiouma e Lazzizzera, trovando il pareggio sul 20-20 e piazzando il break decisivo per chiudere il set 24-20 grazie a una finta vincente di Mollica. Nel secondo parziale, però, il Terlizzi alza il ritmo e prende il controllo del gioco: nonostante una buona partenza della Dinamo (vantaggio 11-8), le ospiti ribaltano la situazione e chiudono 18-25.

Nel terzo set la Dinamo accusa il colpo: il Zest parte forte (6-9, poi 12-18) e chiude senza difficoltà sul 15-25. La reazione arancio arriva nel quarto set: dopo un avvio equilibrato (5-5), le ospiti allungano fino all’8-15, ma la Dinamo non si arrende e con Binetti, Lazzizzera e Tsiouma accorcia fino al 20-20. Il finale è punto a punto, ma le ospiti chiudono 23-25, portando a casa il match.

Coach Fabio D’Agostino analizza la gara con lucidità: «Nel primo e nel quarto set abbiamo espresso il nostro miglior gioco, mettendo in pratica il lavoro settimanale e mostrando solidità a muro e in difesa. Nei set centrali, invece, abbiamo perso lucidità e concesso troppo alle avversarie. C’è rammarico, ma anche la consapevolezza di poter competere con chiunque».

Dopo la sosta, il campionato riprenderà il 1° marzo con la difficile trasferta a Turi.

Prima Divisione Maschile: vittoria netta

Sorrisi in casa Dinamo per la Prima Divisione Maschile, che domina l’Anspivolley San Nicandro con un netto 3-0 (25-12, 25-10, 25-13). Coach Franco De Florio si dice soddisfatto: «Temevo questa partita, ma i ragazzi hanno risposto con una prestazione solida, mantenendo alta la concentrazione e consolidando il primato in classifica».

