Volley C/F. Dinamo Molfetta: rimonta da applausi: Don Milani ko al tie-break

Prova di forza, orgoglio e carattere per la Dinamo CAB Molfetta, che al PalaPoli supera in rimonta la Don Milani Volley al termine di una sfida intensa e combattuta. Finisce 3-2 per le padrone di casa (18-25, 23-25, 25-14, 25-14, 15-11), brave a reagire dopo una partenza difficile e a trovare energie fisiche e mentali per ribaltare un match iniziato nel peggiore dei modi.

Una vittoria che arriva al termine di una settimana complicata per l’ambiente molfettese, segnata dalla risoluzione del contratto con Thania Tsiouma. La risposta del gruppo, però, è stata netta: sotto 0-2, la Dinamo ha cambiato marcia, limitando gli errori e mostrando una maggiore solidità in tutti i fondamentali.

La partita

Le ospiti partono fortissimo e sorprendono la Dinamo con un parziale iniziale di 0-6 che condiziona tutto il primo set, chiuso poi 18-25. Anche il secondo parziale segue lo stesso copione: le baresi vanno avanti fino al 12-21, prima del tentativo di rimonta delle arancio che si fermano sul 23-25.

Dal terzo set in poi, però, cambia tutto. La Dinamo sale d’intensità, si fa più precisa e cinica: con Gentile, De Ruvo e Binetti a guidare l’attacco, il set termina 25-14, stesso punteggio del quarto parziale. Decisivo il quinto, dove le padrone di casa partono subito forte (8-2) e, nonostante un tentativo di rientro ospite, chiudono 15-11 con l’ennesimo punto di una scatenata Gentile.

Il commento

Soddisfatto coach Fabio D’Agostino: «È stata una partita dai due volti. Siamo partiti male, ma dalla seconda metà del secondo set siamo cresciuti in concentrazione e determinazione. Le ragazze hanno fatto quadrato, tirando fuori una prestazione di grinta e qualità. Questa vittoria è tutta merito loro e deve darci fiducia per affrontare al meglio il finale di stagione e i playout salvezza».

DINAMO CAB MOLFETTA-DON MILANI VOLLEY 3-2

(18-25, 23-25, 25-14, 25-14, 15-11)

Dinamo CAB Molfetta: Mollica (palleggiatrice), De Ruvo (opposta), Lazzizzera/Gambardella (centrali), Binetti/Gentile (schiacciatrici), De Palma (libero). All.: Fabio D’Agostino

Don Milani Volley: L. Aiuola (palleggiatrice), Bruno (opposta), Minenna/Virtuoso (centrali), Pilone/V. Aiuola (schiacciatrici), Rotondo (libero) All.: Nocera

Maschile, vince anche la Prima Divisione

Nell’anticipo del venerdì sera, sorride anche la Prima Divisione Maschile della Dinamo che supera in trasferta la Scuola Pallavolo Terlizzi con un netto 0-3 (16-25, 24-26, 23-25). Coach Franco de Florio ha commentato così: «Abbiamo affrontato una squadra giovane e in crescita. Dopo un primo set agevole, abbiamo sofferto un calo di attenzione, ma la nostra esperienza ci ha permesso di portare a casa la vittoria piena».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author