Volley C/F: Dinamo Molfetta, primo posto nel mirino

Tre vittorie su tre, di cui una ottenuta al tiebreak e soprattutto un gioco espresso che inizia sempre più ad assomigliare a quello voluto da coach Marzocca. La Dinamo CAB Molfetta si appresta ad affrontare la Polis Volley Corato per la quarta giornata del Campionato di Serie C femminile in programma sul campo centrale del Pala Poli domenica 5 novembre alle ore 18.

La buona prestazione di Barletta ha dato ulteriore carica a tutto il team che si è ritrovato puntualmente in settimana per le intense sedute di allenamento di carattere tecnico e tattico. L’innesto di nuove atlete, amalgamate al gruppo della scorsa stagione, ha consegnato allo staff tecnico una squadra in grado di potersela giocare contro tutti.

Tuttavia, lo stesso Franco Marzocca, così come ribadito spesso nelle interviste post match, continua a puntare sulla mentalità delle ragazze. L’approccio alla gara risulta essenziale per indirizzare i match dalla propria parte. Domenica, contro la Polis Volley Corato c’è tutta l’intenzione di continuare a far bene e scalare una classifica che sta già dicendo la sua sulle favorite per la fase playoff.

Le ragazze in maglia arancio a quota 8 punti sono distanti una sola lunghezza dalla tre squadre attualmente a punteggio pieno (Asd Zest, Asem Volley Bari e Citymoda Amatori Bari). E’ ancora alla ricerca dei primi punti la Polis Volley Corato che, nelle prime tre giornate di campionato, ha collezionato solo sconfitte.

E’ una squadra che la Dinamo conosce bene per averla affrontata anche nella passata stagione ed è guidata anche quest’anno da coach Annagrazia Matera. La Polis Volley Corato ha riconfermato nove elementi dello scorso anno e continua a puntare sulla “linea verde” e sulla territorialità del roster.

Sarà una sfida da affrontare con la massima concentrazione e determinazione. La stessa mostrata da Alexia Zakrajšeknei tre set disputati contro Barletta. «Ci aspetta un’altra gara importante – ha affermato – dove dovremo essere brave a confermare tutto il lavoro svolto sinora». Saranno impegnati tra le mura amiche della Palestrina del Pala Poli anche i ragazzi della Dinamo che domenica 5 novembre affronteranno alle ore 18 lo Just British Palo del Colle.

