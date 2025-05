Volley C/F, Dinamo Molfetta in crescita: vittoria casalinga

Prova convincente della Dinamo CAB Molfetta, che nel penultimo turno della regular season del campionato di Serie C femminile conquista tre punti superando al Pala Poli la Volleyup Acquaviva con il punteggio di 3-1 (25-13; 25-16; 25-27; 25-17). Una prestazione che conferma la crescita tecnica e mentale del gruppo guidato da coach D’Agostino, a pochi giorni dall’inizio della fase playout.

La gara si apre con equilibrio nei primi scambi, ma sono le padrone di casa a prendere presto il largo grazie a un parziale di 10-5. Decisive Lazzizzera e Derruvo, protagoniste a muro e in attacco, insieme a una brillante Mollica al servizio. Il primo set si chiude con un netto 25-13 in favore della Dinamo.

Nel secondo parziale, la formazione molfettese parte forte con un 4-0 iniziale. Gentile guida l’allungo fino al 7-1, mentre Lazzizzera e Luiso tengono alta l’intensità sia in attacco che a muro. Dopo una timida reazione dell’Acquaviva, è ancora Gentile a chiudere il set sul 25-16.

Il terzo set è il più combattuto: la Dinamo parte avanti con un vantaggio che raggiunge il 9-4, ma le ospiti non mollano e risalgono fino al pari sul 9-9. Da lì è un continuo alternarsi nel punteggio fino al 24-24, quando le ospiti approfittano di un’incertezza delle arancio e si aggiudicano il parziale 27-25, riaprendo la gara.

La Dinamo non si lascia condizionare e nel quarto set torna in controllo fin dai primi punti. Con Lazzizzera, Luiso, Gentile e Derruvo in grande spolvero, le padrone di casa si portano sul 17-12, tenendo saldamente il comando. A chiudere i conti ci pensa Gentile, che sigla il punto del 25-17 e consegna la vittoria al Molfetta.

Soddisfatto il tecnico D’Agostino, che nel post partita ha dichiarato: “È stata una gara giocata con concentrazione e determinazione. Dopo due set autoritari, abbiamo avuto un calo nel terzo ma siamo stati bravi a riprendere in mano il match e chiudere con merito. Una prestazione che conferma i progressi del gruppo in vista della fase più delicata della stagione”.

Sul fronte maschile, la Prima Divisione della Dinamo, già promossa in Serie D, incassa una sconfitta per 3-1 sul campo dell’Adriatica Trani (24-26; 25-18; 25-15; 25-16). A commentare l’incontro è coach Franco De Florio: “Abbiamo ruotato la rosa per dare spazio a tutti. Dopo un primo set vinto ai vantaggi, il Trani ha mostrato maggiore motivazione e ha conquistato con merito la vittoria”.

