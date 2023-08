Volley C/F: Dinamo Molfetta, Giovanna Sancilio resta in arancio

La Dinamo CAB Molfetta continua nell’opera di allestimento del roster per la stagione 2023/2024 È ancora tempo di riconferme e tra queste c’è Giovanna Sancilio, classe 2002, alta 175 centimetri. Con il ruolo di centrale sarà da subito a disposizione di coach Marzocca in vista della preparazione atletica che dovrebbe iniziare nel mese di settembre.

Sancilio ben si integra in un contesto in cui determinazione e forza di volontà sono le basi per il raggiungimento dell’obiettivo. Qualità che la centrale della Dinamo possiede ed è pronta a sfoderare anche nel prossimo campionato. «Da ogni nuova stagione mi aspetto di imparare e vivere qualcosa di nuovo e la mia curiosità aumenta man mano che ci avviciniamo all’inizio del campionato. La squadra è promettente e sicuramente riserverà belle sorprese e tanto divertimento».

