Volley C/F, Dinamo Molfetta: gara decisiva con Corato

Sabato 22 marzo alle 20.30 la Dinamo CAB Molfetta torna in campo al Pala Poli per affrontare la Polis Volley Corato nella settima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Dopo la sconfitta subita a Bari contro l’Amatori, le ragazze in maglia arancio sono chiamate a una prova di carattere contro una diretta concorrente nella lotta salvezza, che all’andata si era imposta per 3-0.

In settimana la squadra ha lavorato intensamente e coach Fabio D’Agostino ha chiesto massima concentrazione e impegno. «Stiamo crescendo e possiamo essere un ostacolo per chiunque. Sabato vogliamo riscattare il risultato dell’andata», ha commentato il libero Eleonora De Palma, ex giocatrice del Corato.

Domenica 23 marzo alle ore 11 sarà la volta della Prima Divisione maschile Dinamo, capolista con 41 punti, che affronterà la Florigel Andria (quarta a quota 29) alla Palestrina del Pala Poli. Una sfida importante per allungare ulteriormente in classifica.

