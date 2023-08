Volley C/F: Dinamo Molfetta, conferma meritata per Giulia Gigante

Nel momento in cui è stata chiamata in causa si è sempre fatta trovare pronta. Assidua negli allenamenti, è dotata di spirito di gruppo e senso di appartenenza. Elementi non da poco che ha portato la Dinamo Cab Molfetta a riconfermare Giulia Gigante per la stagione 2023/2024.

Classe 2002 per 1.67 cm, è una laterale che si descrive così: «Sono felicissima di proseguire il mio percorso di crescita in casa Dinamo – ha affermato –. Determinazione sarà la parola chiave di questa nuova stagione. Sono convinta che lavorando bene anche quest’anno avremo delle soddisfazioni in più rispetto alla stagione passata. La fiducia riposta in noi sono certa che verrà ricambiata», ha concluso.

