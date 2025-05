Volley C/F: Crispiano cade con la capolista, ma resta in corsa playoff

Sfuma l’impresa per la Windor Rainbow Crispiano, che nell’anticipo di sabato sera cede in casa per 1-3 alla capolista Leo Constructions Monteroni, al termine di un match combattuto e a tratti entusiasmante. Le ragazze di Enzo Contento riescono a tenere testa alla prima della classe, ma non basta per portare a casa punti in chiave playoff.

I primi due set sono appannaggio della formazione leccese, ma le “farfalle” blueorange lottano punto a punto e sfiorano l’impresa nel parziale inaugurale, ceduto solo ai vantaggi sul 24-26. Il secondo set si chiude sul 20-25, con la Rainbow che commette qualche errore nei momenti decisivi. La reazione arriva con forza nel terzo parziale, dominato dalle padrone di casa che si impongono con un netto 25-12. Tuttavia, nel quarto set, Monteroni riprende il controllo del gioco e chiude i conti sul 19-25.

“È stato uno scontro difficile con una squadra ben organizzata – ha dichiarato Enzo Contento nel post partita -. Rispetto alla sfida di Brindisi ho visto progressi, anche se ci è mancata la giusta reazione nei momenti cruciali. La Leo Monteroni ha mostrato grande compattezza, nonostante alcune assenze importanti”.

Nonostante la sconfitta, la Rainbow resta in corsa per un posto nei playoff, complice anche il passo falso di Oria, diretta concorrente nella corsa alla post season.

Windor Rainbow Crispiano-Leo Constructions Monteroni 1-3

Parziali: 24-26, 20-25, 25-12, 19-25

Windor Rainbow Crispiano: Morano, D’Andria (K), Pindinello, Cardone, Gallo, Moschettiere, Raimondi M., Raimondi G., Santese. Allenatore: Enzo Contento.

Leo Constructions Monteroni: Corsaro, Vermiglio, Refolo, Lerario, Maggina, Romano, Giannuzzi, De Nigris, Annese, Torsello, Oliva, D’Onofrio, Briganti

