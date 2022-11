Condividi su...

Colpo a sorpresa per l’Aurora Volley Brindisi che ha raggiunto l’accordo per la stagione in corso con l’opposto Federica De Toma. La 31enne giocatrice nativa di Barletta va a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo della squadra biancazzurra impegnata nel difficile campionato di serie C.

Opposto di 187 cm Federica può vantare una grande esperienza nelle serie nazionali avendo calcato i campi di Sambuceto, Montescaglioso e Cerignola in B2, Altino in B1, poi ancora B2 con Porto San Giorgio. Le ultime tappe della sua carriera sono state Pavia (Serie C) e Adriatica Trani in B2. Adesso, dopo un breve periodo di inattività, una nuova avventura con l’Aurora Volley Brindisi.

Queste le sue prime parole da giocatrice biancazzurra: “Ho deciso di accettare la proposta del Presidente Saponaro perché la Società ha un progetto promettente, competitivo ma soprattutto ambizioso ed io sono molto felice di entrare a farne parte.” Su suoi obiettivi personali aggiunge: “Spero di poter dare il mio apporto in termini di esperienza alle mie future compagne che stanno già svolgendo un ottimo lavoro. Non sono ancora al cento per cento della forma ma sento la fiducia della società e spero di guadagnarmi anche quella della squadra; farò di tutto per ritornare in forma il prima possibile e dare il mio contributo in campo.”

L’ingaggio dell’attaccante barlettana è stata un’opportunità che la società brindisina è stata abile a cogliere al volo e di questo ne è particolarmente orgoglioso il DS Salvatore Vaccaro: Sono molto felice per questo acquisto, Federica è una giocatrice forte ed esperta che aumenterà notevolmente il livello già alto del nostro roster” dichiara il dirigente brindisino “E’ stata una trattativa intavolata alla fine dell’estate ma che non è stata chiusa a causa di impegni professionali dell’atleta. Ultimati gli studi fuori dalla Puglia Federica ha accettato con entusiasmo di trasferirsi da noi”. L’atleta si è già aggregata alla squadra e vestirà la maglia n° 19.