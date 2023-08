Volley C/F: Aurora Brindisi scommette sul talento di Ludovica Minghetti

L’Aurora Volley Brindisi arricchisce il proprio roster con un altro prezioso elemento: la promettente centrale Ludovica Minghetti.

Originaria di Brindisi, la classe 2003 ha iniziato a mettere in mostra il suo talento nelle giovanili dell’Eurovolley S. Elia vincendo il campionato provinciale U12. A soli 16 anni ha esordito in Serie D con il Casale Volley 3, giocando titolare per l’intera stagione. In seguito, ha continuato il suo percorso con il Progetto Volley San Pietro Vernotico partecipando al campionato provinciale U16.

Dopo il difficile periodo pandemico, Ludovica è stata ingaggiata dalla Salesiani Lecce per il campionato di serie D, ma la società salentina ha poi rinunciato al torneo. Inoltre, concomitanti impegni universitari hanno portato Ludovica a prendere la non facile decisione di lasciare il volley.

Fortunatamente, il suo talento ha attirato l’attenzione dello staff tecnico dell’Aurora Volley Brindisi, che l’ha invitata a uno stage di valutazione: Ludovica ha convinto gli allenatori biancazzurri ottenendo così un posto nella squadra.

Felice per l’opportunità di tornare a giocare, ha espresso gratitudine alla società per la fiducia. “L’Aurora è una società ben organizzata e con ottimi tecnici, credo sia l’ambiente giusto per crescere e migliorare – ha dichiarato -. Sono estremamente orgogliosa di indossare la maglia biancazzurra e fortemente motivata a giocare davanti al pubblico di Brindisi. Darò il meglio di me stessa per ripagare la fiducia di chi ha creduto in me“, ha concluso.

Anche il vicepresidente Daniele De Leonardis si è mostrato soddisfatto per l’ingaggio di Ludovica Minghetti. “Eravamo alla ricerca di un profilo giovane e promettente da inserire in organico e siamo contenti di averlo individuato in Ludovica – dice -. Siamo felici di concederle l’opportunità di tornare a giocare, così potrà proseguire il proprio percorso di crescita e maturazione sportiva. Siamo sicuri che Ludovica sarà di grande aiuto in un campionato lungo e difficile come la Serie C”.

Con l’ingaggio di Ludovica Minghetti, l’Aurora Volley Brindisi dimostra, ancora una volta, di puntare sulle giovani atlete locali a cui dare l’opportunità di misurarsi in campionato competitivo fornendo l’adeguato supporto per la crescita e il miglioramento sportivo.

