Volley C/F: Aurora Brindisi ‘schiaccia sassi’ sbanca anche Matera

Prestazione granitica dell’Aurora Volley Brindisi che si impone per 3 set a 0 al Palasport Lanera di Matera sulle padrone di casa della Daken PSA Volley. Con il successo maturato nella serata di sabato 28 ottobre le ragazze di coach Capozziello si issano in testa alla classifica del girone dopo tre giornate.

Trasferta lunga e insidiosa quella di Matera che mette di fronte alla formazione brindisina le lucane del PSA Volley Materasquadra reduce da due gare entrambe concluse al tie-break, segno evidente della concentrazione e determinazione con la quali le ragazze di coach Esposito affrontano le partite.

Per questo importante match il tecnico biancazzurro non propone novità di formazione schierando il 6+1 titolare composto da Kolomiiets al palleggio, Padula e Prato centrali, Albanese e Matichecchia in banda, Zivkovic libero e il capitano Federica De Toma opposta.

La gara evidenzia fin da subito il superiore tasso tecnico e di esperienza della squadra brindisina a cui le padrone di casa si oppongono con il loro entusiasmo. Ne scaturisce una prima fase equilibrata fino al 7-10 per Brindisi. Il muro biancazzurro guidato da una Padula in grande spolvero è quasi impenetrabile per le giocatrici lucane e quando queste riescono a trovare uno spiraglio trovano puntuale il bagher di una onnipresente Zivkovic a negare loro la gioia del punto. La squadra brindisina forte del proprio gioco prende il largo e conquista agevolmente il set per 17-25.

Nel secondo set è ancora il muro brindisino a dettare legge con le giocatrici di casa che nel tentativo di superare la difesa biancazzurra sono costrette a forzare le giocate commettendo una serie di errori gratuiti. Inoltre il tecnico brindisino trova nella profondità della propria rosa un’arma in più. Determinanti gli ingressi di Avallone e De Maria in banda e di Malerba al palleggio con la variante tattica di Kolomiiets in posizione di opposta. La squadra biancazzurra va come sul velluto e vince il set per 13-25.

Nell’ultimo set, nonostante la girandola di cambi operati dal tecnico ospite, la qualità e l’efficacia del gioco rimangono immutate. Le brindisine conducono senza patemi d’animo anche l’ultimo parziale vincendolo in scioltezza con il punteggio di 15-25.

Data da ricordare per la schiacciatrice brindisina Azzurra Solimeno e per la libero sanpietrana Gaia Stella (quest’ultima autrice anche di un punto dalla difesa) per il loro esordio in serie C.

Soddisfatto il tecnico delle biancazzurre Raffaele Capozziello.“Dopo una prima fase di ambientamento siamo riusciti a imporre il nostro gioco opponendo un muro compatto sulle loro bande” dichiara il tecnico brindisino. “Inoltre grazie al largo vantaggio conquistato ho avuto la possibilità di effettuare molti cambi e provare qualche nuovo schema. Complimenti alle mie atlete per l’ottima prova corale e alle due esordienti che hanno ben figurato.”

Con questo successo il team brindisino si prende la vetta della classifica anche per la concomitante sconfitta della NVG Joy Volley Gioia. Proprio la squadra di Gioia del Colle, attuale seconda forza del girone, sarà l’avversaria dell’Aurora nelprossimo match casalingo fissato per domenica 5 Novembre alle ore 18,30 tra le mura del PalaZumbo (Palestra Scuola Salvemini)a Brindisi.

DAKEN PSA MATERA – AURORA VOLLEY BRINDISI 0-3 (17-25, 13-25, 15-25)

Matera: Scandicchio K (5), Andrisani (4), Lunaldi (1), Pizzarro (3), Bianchina (4), Stella (2), Arleo L1, Di Pede (2), Rubino M. (1), Rubino V., Vizziello, Diallo, Antonaci L2. All. Esposito.

Brindisi: De Toma K (8), Padula (12), Kolomiiets (6), Matichecchia (14), Albanese (4), Zivkovic L1, Prato (6), Avallone (5), De Maria (1), Malerba, Solimeno, Stella L2 (1), Montagna, Minghetti. All. Capozziello.

Arbitri: Chietera (1°), Paolicelli (2°).

