Volley C/F: Aurora Brindisi, roster completato con due giovani atlete

Dopo essere stata attiva sul mercato per tutta l’estate, l’Aurora Brindisi completa il roster 2023-24 con due giovanissime atlete che vanno a rinforzare ulteriormente la squadra in vista del prossimo campionato di Serie C femminile.

Parliamo del libero Gaia Stella, classe 2006 brindisina di origine ma residente a Torchiarolo, e di Elisa Montagna, palleggiatrice leccese di nascita classe 2005, entrambe provenienti dalla Spike Volley San Pietro Vernotico.

Per le due promettenti atlete si tratta dell’esordio assoluto in un campionato di categoria dopo le esperienze nelle giovanili della società sanpietrana.

“Entrare a far parte dell’Aurora rappresenta per me un mondo tutto nuovo soprattutto perché sarà la prima volta in un campionato di categoria – dichiara una emozionata Elisa Montagna -. Ringrazio la società per questa grande opportunità e mi impegnerò per ripagare la fiducia che è stata riposta in me”.

Le fa eco il libero Gaia Stella: “Sono una giocatrice che cerca sempre di migliorare imparando anche dai propri errori e qui potrò farlo grazie alle mie nuove compagne e agli allenatori.Sono molto determinata a sfruttare questa grande occasione dimostrando le mie capacità”.

Il roster adesso è al completo, ma il lavoro dei dirigenti dell’area tecnica non si ferma, come spiega il direttore sportivo Salvatore Vaccaro: “Abbiamo completato l’organico con l’acquisizione di due giovani atlete che soddisfano pienamente le nostre esigenze. A tal proposito, voglio ringraziare, a nome dell’Aurora Volley Brindisi e a titolo personale, la ASD Spike Volley San Pietro Vernotico, che da anni svolge un ottimo lavoro in ambito giovanile, per la grande disponibilità e fiducia dimostrata nell’affidarci due promettenti atlete. La nostra società è sempre alla ricerca di giovani talenti locali cui vogliamo offrire un’opportunità di crescita e miglioramento, pertanto il nostro lavoro non termina con l’inizio del campionato, ma proseguirà con lo “scouting” di giovani promesse e l’attività di valutazione di eventuali opportunità che ci possano consentire di aumentare il livello di competitività della squadra”.

