L’Aurora Volley Brindisi sconfigge con un rotondo e agevole 3-0 la COGEQU VE.RA. Monteroni nell’incontro disputatosi sul parquet del Pala Malagoli e valevole per il quarto turno del campionato nazionale di Serie C girone B.

Il ritorno tra le mura amiche coincide con il ritorno alla vittoria per le atlete biancazzurre guidate in panchina dal Coach Elio Quarta che in settimana aveva chiesto alla propria squadra conferme sul piano del gioco e della costanza dopo la prestazione a due facce offerta nel turno precedente.

Le atlete di casa scendono in campo con il sestetto base composto da Mollica al palleggio, Andreula centrale, Difronzo libero, Palumbo e Martino in banda e la novità Mastrantonio, alla sua prima maglia da titolare in stagione, nel ruolo di opposta. Come sempre la valida ed esperta centrale Galiulo titolare aggiunto.

Nel primo set le atlete di casa partono fortissimo imponendo il loro gioco alla giovanissima formazione avversaria; Palumbo, Martino e Mastrantonio fanno il bello e il cattivo tempo in attacco tanto che il coach rivale deve chiamare due time-out, prima sul 7-1 e successivamente sul 17-6, per rimettere in bolla la squadra visibilmente frastornata dal gioco delle biancazzurre. Il set però, visto il notevole vantaggio, scivola verso la fine senza sussulti 25-11.

Anche nel secondo set la ferocia agonistica delle atlete di casa non si placa, dopo pochi minuti dall’inizio del set il punteggio è già di 6-0 con la squadra salentina che corre ai ripari chiamando un time out. Al rientro dal tempo di sospensione tecnica la formazione ospite reagisce rosicchiando qualche punto e portandosi sul 7-4. Le atlete di casa però sono determinate a chiudere la pratica e non si concedono più distrazioni fino al 25-12 finale.

Il terzo set comincia come quelli precedenti, ovvero con la formazione biancazzurra che si porta subito in vantaggio grazie ad un turno in battuta particolarmente proficuo di Palumbo che porta le atlete di casa sul punteggio di 8-1. Le giovani e volenterose giocatrici ospiti non danno mai l’impressione di poter impensierire seriamente le atlete brindisine fino a metà set quando, con una timida reazione, riescono a collezionare una serie di quattro punti consecutivi. Sfortunatamente per loro la squadra di casa non è disposta a mollare un centimetro, ricomincia a macinare gioco annullando il timido tentativo di rimonta avversario e conduce in porto il set 25-14 e il match per 3-0.

A fine gara tutte le atlete si sono lungamente concesse ai festeggiamenti, segno dell’importanza che questa gara aveva nel cammino di crescita della squadra. Il secondo allenatore Monica Casalino commenta cosi a fine gara “Siamo riusciti a esprimere una buona pallavolo, abbiamo imposto il nostro gioco fin dall’inizio e abbiamo concesso meno del solito. Rispetto alle uscite precedenti, non solo il nostro gioco è migliorato. ma soprattutto il gruppo si sta cementando. Certo, abbiamo avuto di fronte una squadra molto giovane e inesperta, alla quale vanno i nostri complimenti per l’approccio e il comportamento tenuto durante il match, ma siamo contenti di aver intrapreso la strada giusta consapevoli che c’è ancora molto da fare“. Il prossimo impegno per l’Aurora Volley Brindisi sarà sicuramente più impegnativo in quanto sarà in trasferta contro l’ostica formazione della New Volley Torre, attualmente seconda in classifica.

Aurora Volley Brindisi-COGEQU VE.RA. Monteroni: 3-0 (25-11, 25-12 ,25-14)

Aurora Volley Brindisi: Palumbo K (16), Mollica (8), Martino (10), Andreula (7), Mastrantonio (4), Difronzo L1, Galiulo (4), Palmisano Romano (2), Piperno, Montanero, Fiore, De Maria, Moro, Maggio L2, Greco. All. Quarta-Casalino.

COGEQU VE.RA. Monteroni: De Pascalis K (3), Caputo (2), Montagna (4), Paladini, Micelli (1), Rollo (5), Muya L1, Tarantino (2), Martina (1), Leo, Morello, Grasso, Prete L2, Guido. All. Vadacca-Maniglia.

Arbitri: 1° Luciano Cocciolo – 2° Annamaria Greco.