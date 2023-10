Volley C/F: alla VolleyUp Acquaviva il derby con la NVG JOY

Nella 3a giornata del campionato nazionale di Serie C femminile, la VolleyUp Acquaviva guidata da Signorile ha fatto suo il derby con la NVG JOY Volley di Gioia del Colle, allenata da coach Milella. Erika Porreca e compagne hanno disputato una gara senza sbavature imponendosi 3-0.

Acquaviva parte con Asia Sozio opposta a Valentina Galasso, Alessia Cipriano e Marianna Quatraro al centro, Luciana Forino e Marilena Bavaro in posto 4, con Sharon Rubino che si alterna con Miriana Trotti nel ruolo di libero. Dall’altro lato della rete, Gioia schiera Recchia opposta a Colelli, Lombardi e Palasciano al centro, Andresini e Milano in posto 4 con Vacca libero.

La VolleyUP approccia col piglio giusto acquisendo un margine di punti che porta a chiudere il primo set 25/14. Coach Milella corre ai ripari e nel secondo set inserisce Milano per Recchia. La reazione delle ragazze di casa non si fa attendere: sempre avanti fino al 21-17, quando le libellule, con Sozio in battuta, rimontano chiudendo 25-22. Il terzo game è la copia del primo: Acquaviva scappa, Gioia che non riesce a contrastare efficacemente. Il match ball è un attacco vincente di Luciana Forino che blocca il risultato del tabellone sul 25-16.

Ottima prestazione corale di tutte le libellule, con una menzione speciale per Erika Porreca: “Non saprei bene come descrivere le emozioni che ho provato nel momento in cui mi sono ritrovata in campo dopo tanto tempo – dichiara la stessa Porreca -. Onestamente, ero un po’ tesa all’inizio, ma nel momento in cui è iniziato il gioco ho realizzato di avere dalla mia parte il sostegno delle compagne. Non potevo deluderle. È stato un rientro fortemente voluto, ma allo stesso tempo inaspettato: non posso che essere grata alla società, al coach e a tutta la squadra per la fiducia. In campo siamo riuscite a dimostrare ciò che sappiamo fare, siamo state concentrate e portando a casa i tre punti”.

