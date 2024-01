Volley C/F, Acquaviva: vittoria netta per 3 punti preziosissimi

La prima in casa del 2024 è un’altra vittoria, fortemente voluta, l’ottava di questa stagione, che regala tre preziosissimi punti alla squadra del presidente Convertini. Per la 12a Giornata del campionato nazionale Serie C femminile si è disputato il match tra VOLLEYUP&EULOGIC Acquaviva e NVG JOY VOLLEY di Gioia del Colle.

Lo starting six blumagenta recita cosi: Asia Sozio opposta a Valentina Galasso, Alessia Cipriano e Marianna Quatraro al centro, Luciana Forino e Erika Porreca in posto 4, con Sharon Rubino e Miriana Trotti che si alternano nel ruolo di libero.

Dall’altro lato della rete, la compagine gioiese parte con Recchia opposta a Colelli, Lombardi e Palasciano al centro, Andresini e Triggiano schiacciatrici e Vacca nel ruolo di libero.

In uno splendido “Tommaso Valeriano”, al cospetto di un’invidiabile cornice di pubblico, Capitan Porreca e compagne non fanno sconti: una partita a senso unico in cui le libellule, per l’intera durata del match, hanno imposto il loro gioco nei confronti della compagine ospite. A poco sono servite anche le sostituzioni effettuate nel corso dell’incontro dal team gioiese, il risultato finale è stato un perentorio 3 a 0 per le ragazze blumagenta guidate da mister Signorile (25/19 – 25/18 – 25/18 i parziali segnati dal tabellone elettronico al termine dei vari set).

MVP del match un’inarrestabile Erika Porreca, il capitano della compagine acquavivese, che commenta cosi: “Ho percepito un po’ di tensione per questo “derby” e credo che anche le mie compagne abbiano condiviso questa sensazione con me. Fortunatamente, dopo un’intensa settimana di allenamento, siamo state in grado di dimostrare in campo il nostro valore. È stato molto rincuorante sentire il pubblico costantemente attivo e pronto a sostenerci per tutta la durata del match. Sapere di poter contare su tante persone che credono in noi, anche da fuori dal campo, ci da una grande carica.”

