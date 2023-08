Volley C/F: Acquaviva, Sara Belgiorno promossa in prima squadra

Si arricchisce con un’altra ragazza acquavivese il roster VOLLEYUP in vista del campionato nazionale di 1° livello Serie C femminile: si tratta del centrale Sara Belgiorno.

L’atleta acquavivese classe 2007, prodotto del vivaio della società del presidente Convertini, pratica pallavolo dall’età di 7 anni.

Lo scorso anno ha acquisito fondamentale esperienza con la compagine guidata da mister Antonio Bruno nel campionato under 18 e in quello di 1ª divisione femminile, mettendosi in evidenza con la conquista il titolo di campionessa territoriale Bari-Foggia e di vicecampionessa regionale nella categoria under 16 femminile con la divisa della VOLLEYUP&LEONESSA.

Per il direttore sportivo Giuseppe Petrelli “Sara è, assieme ad altre atlete, tra i nostri fiori all’occhiello del settore giovanile. Sta affrontando le giuste esperienze per la sua crescita. Il suo atteggiamento propositivo e i suoi sorrisi stanno facendo la differenza. Rappresenta il futuro della nostra società e in una stagione impegnativa sono certo sarà in grado di farsi valere”.

“Amo la pallavolo, è nel mio cuore. Sono pronta a cominciare questa nuova stagione. Ringrazio la società per questa bellissima opportunità! Mi impegnerò al massimo per crescere insieme alla squadra”, precisa la libellula acquavivese.

