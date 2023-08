Volley C/F: Acquaviva, Sabrina Sforza la seconda new entry

È Sabrina Sforza la seconda new entry in casa VOLLEYUP per il campionato di 1° livello – Serie C femminile 2023/2024.

Palleggiatrice, classe 98, originaria di Noicattaro, pratica pallavolo dall’età di 6 anni. Ha mosso i primi “passi” tra le file dell’Atletico Pallavolo Noicattaro, società con cui ha disputato tutti i campionati giovanili, e nel 2014 ha debuttato nel massimo campionato regionale.

Successivamente ha trascorso una stagione, in Serie D, con il Real Volley Conversano, prima di trasferirsi, nel 2017, in Scozia dove ha frequentato l’Università di Glasgow.

Ha fatto parte, sempre a Glasgow, della compagine universitaria con cui nel 2019 ha vinto il Campionato Nazionale Studentesco. Nello stesso anno, fino alla passata stagione è stata una giocatrice della società Caledonia West di Glasgow.

Da questa stagione sarà una nuova libellula a disposizione di mister Antonello Signorile, che commenta così il nuovo innesto: “Sabrina è un’ottima atleta che porterà nel gruppo tutta la sua esperienza nel palleggio e sarà di grande aiuto per raggiungere l’obiettivo stagionale”.

“Dopo 6 stagioni giocate all’estero, sono felicissima di tornare a giocare a casa e non vedo l’ora di cominciare questa stagione con la VOLLEYUP! La società mi ha accolto a braccia aperte e le ragazze mi hanno subito fatto sentire parte di questo gruppo affiatato. So che questo sarà un campionato impegnativo ma sono pronta a dare il massimo”, le prime dichiarazioni della nuova libellula venticinquenne.

Fuori dal rettangolo di gioco, Sabrina è ingegnere informatico per una società con sede a Putignano.

